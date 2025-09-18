Ричмонд
Матч-центр
Капризов о переговорах с «Миннесотой»: «Сейчас 2025-й, еще много времени. Хочу сосредоточиться на хоккее, провести полный сезон. Мне нравится в “Уайлд”

Ранее российский нападающий отклонил предложение о продлении контракта на 8 лет и 128 млн долларов.

Источник: Спортс"

В четверг, общаясь с журналистами, Капризов перенаправил все вопросы о переговорах к своему агенту.

«Моя работа сейчас — сосредоточиться на хоккее и тренировочном лагере. У нас еще много времени. Я просто хочу тренироваться и быть готовым к сезону», — сказал Капризов.

Когда нападающего спросили, хочет ли он остаться в «Миннесоте», он ответил: «Это мой второй дом».

«Вы же знаете, что мне нравится “Миннесота”. Все знают. У нас еще много времени. Сейчас только 2025-й год. У меня есть еще один год по контракту».

Я не думаю о том, получу ли травму или нет. Я просто хочу быть здоровым и провести полный сезон", — добавил Капризов.