Капризов о переговорах с «Миннесотой»: «Сейчас 2025-й, еще много времени. Хочу сосредоточиться на хоккее, провести полный сезон. Мне нравится в “Уайлд”

В четверг, общаясь с журналистами, Капризов перенаправил все вопросы о переговорах к своему агенту.
«Моя работа сейчас — сосредоточиться на хоккее и тренировочном лагере. У нас еще много времени. Я просто хочу тренироваться и быть готовым к сезону», — сказал Капризов.
Когда нападающего спросили, хочет ли он остаться в «Миннесоте», он ответил: «Это мой второй дом».
«Вы же знаете, что мне нравится “Миннесота”. Все знают. У нас еще много времени. Сейчас только 2025-й год. У меня есть еще один год по контракту».
Я не думаю о том, получу ли травму или нет. Я просто хочу быть здоровым и провести полный сезон", — добавил Капризов.