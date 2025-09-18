Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
19.09
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
19.09
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.05
П2
4.71
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Малкин про автомобили: «Когда покупаешь новый, хочется почувствовать скорость. Кросби всегда говорит о моих машинах, а сам каждый год приезжает на одном и том же Range Rover»

Нападающий «Питтсбурга» рассказал, как выехал на взлетную полосу на машине.

Источник: Спортс"

"Это был не только я, это мы с Гончаром вместе. Я купил новый Porsche 911, маленький, быстрый. Мы не ездили прямо возле самолета. Просто выехали с парковки, но все равно люди подумали, что это опасно.

Я проехал буквально пару секунд, но какой-то человек увидел… Не знаю, где он сидел, может, сверху. Он говорит: нельзя так близко к самолету. Но мы сделали это всего один раз. Все в порядке.

Знаете, когда покупаешь новую машину, хочется почувствовать скорость. Но, конечно, для этого нужно место«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.

Сидни Кросби назвал эту историю одной из своих любимых о Малкине.

«Моя история о Сиде — он всегда ездит на одной и той же машине! Он все время говорит о моих машинах, а сам каждый год приезжает на одном и том же Range Rover. Это просто невероятно», — добавил Малкин.