19.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
19.09
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
19.09
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.05
П2
4.71
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Хартли о 5:1 с ЦСКА: «Будто продолжение матча с “Ладой”. Горжусь “Локомотивом”, ребята боролись, показали хорошие скорости. Продолжаем прибавлять»

«Локомотив» обыграл команду Игоря Никитина со счетом 5:1 в выездном матче. Ранее ярославцы разгромили «Ладу» (6:1) в гостях.

Источник: Спортс"

— Это было как продолжение игры с «Ладой». Хорошие скорости, мы хорошо играли «пять на пять» и здорово сыграли в большинстве. Мы продолжаем добавлять. Такая целостная игра и победа.

— Сегодня Лихачев и Никулин отсутствовали по медицинским причинам или это ротация состава?

— Нет, это ротация. С возвращением Каюмова и Курьянова у нас теперь есть немного больше игроков.

— Все ждали матча ЦСКА — «Локомотив». Можно ли сказать, что «Локомотив» был в хорошей форме и ЦСКА себя не очень показал? Какой у вас взгляд на этот матч?

— Я могу оценивать действия только своей команды. Я горжусь нашими игроками, как они боролись и как они играли всю игру. Естественно, нужно работать еще больше. Многое, что нужно улучшать.

Сегодня горд тем, как игроки к этому относятся. Понятно, что было много разговоров о том, что было летом, но сейчас это уже другая история и это одна игра, — сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.