Никитин о поражении от «Локомотива»: «Не принципиальная игра для меня. Я признателен Ярославлю, мы 4 года честно делали то, что могли. Это часть истории, в моем сердце»

— Все, наверное, ждали матча ЦСКА — «Локомотив», потому что для вас это встреча с командой, которую вы привели к чемпионству. Насколько сложно было перестроиться на рабочий лад со всеми мыслями о том, что для вас это принципиальная игра?
— Во-первых, она для меня не принципиальная. Во-вторых, я в этой ситуации уже был, поэтому мне проще было. Просто встреча еще раз показала, над чем нам нужно работать.
— Дмитрий Бучельников приходил в статусе яркого атакующего игрока и на предсезонке смотрелся интересно. Чего ему не хватает сейчас?
— Я не думаю, что он потерялся. Димка, наверное, ярчайший пример хоккеиста, который хочет, может, и все для этого у него есть. Просто ему нужно время, чтобы понять, что с такими командами, как «Локомотив», нужно иметь хорошие привычки, которые нарабатываются не один день.
Я в него верю. У него все впереди. И такие игры для него — очень хорошая пища. Не для размышления, а для анализа и понимания, куда нужно расти. Эволюция — это процесс, как ты его отменишь? Его можно ускорить, скорректировать. Но все равно эволюция тебя настигнет. Так что мы по этой лестнице идем.
— В следующем матче сыграет Гамзин?
— Мы сейчас еще не думали об этом. Пара дней у нас еще есть.
— На фоне всех историй, которые были в межсезонье, насколько для вас важно и приятно, что болельщики «Локомотива» признательны вам за период работы в Ярославле?
— Это взаимно. Я признателен Ярославлю. Мы четыре года честно делали то, что могли, поэтому это часть истории, часть в моем сердце. Это здорово, — сказал главный тренер ЦСКА.