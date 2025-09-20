Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Квартальнов о 2:3: «СКА бросил в первом большинстве, такая говяшка — тык, и силы не потратили. “Динамо” есть чему поучиться здесь. Мы имели массу шансов, но не реализовали»

«Динамо» Минск на выезде проиграло петербургскому клубу со счетом 2:3 ОТ. Минчане забросили 2 шайбы за 1,5 минуты после начала первого периода.

Источник: Спортс"

— Так скажу. Мы провели хороший матч, но проиграли. Вкратце.

— Начали здорово, быстро сделав счет 2:0. Почему итоговый результат — такой? Успокоились?

— Я бы не сказал, что мы успокоились. Было много хороших шансов, чтобы развить успех. Но, к сожалению, жизнь нас немножко наказывает — нужно с большим уважением относиться к моментам и к сопернику. Мы имели массу шансов, но не реализовали.

Забили гол в большинстве в начале, а в другом большинстве вообще не сделали ни одного броска по воротам. Хотя соперник бросил в первом большинстве, такая говяшка — тык. И силы не потратили. Нам есть чему поучиться здесь. Даже не поучиться. Просто нужно принимать более простые решения, — сказал главный тренер минского «Динамо».