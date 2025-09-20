Квартальнов о 2:3: «СКА бросил в первом большинстве, такая говяшка — тык, и силы не потратили. “Динамо” есть чему поучиться здесь. Мы имели массу шансов, но не реализовали»

— Так скажу. Мы провели хороший матч, но проиграли. Вкратце.
— Начали здорово, быстро сделав счет 2:0. Почему итоговый результат — такой? Успокоились?
— Я бы не сказал, что мы успокоились. Было много хороших шансов, чтобы развить успех. Но, к сожалению, жизнь нас немножко наказывает — нужно с большим уважением относиться к моментам и к сопернику. Мы имели массу шансов, но не реализовали.
Забили гол в большинстве в начале, а в другом большинстве вообще не сделали ни одного броска по воротам. Хотя соперник бросил в первом большинстве, такая говяшка — тык. И силы не потратили. Нам есть чему поучиться здесь. Даже не поучиться. Просто нужно принимать более простые решения, — сказал главный тренер минского «Динамо».