Малкин об уходе из «Питтсбурга»: «У Маршанда отличная история: тебя обменивают, и ты выигрываешь Кубок. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы “Пингвинс” решили меня обменять&raq

"Это всегда тяжело. Вот, например, история Брэда Маршанда. Все здорово: тебя обменивают, и в итоге ты выигрываешь Кубок. Но все равно это немного странно.
Конечно, каждый хочет выйти в плей-офф, сделать еще одну попытку взять Кубок. Отличная история. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы команда захотела обменять меня.
Если это мой последний год, то у меня за плечами 20 сезонов. Это совсем неплохо. Я рад, что был частью «Питтсбурга», рад, что выиграл здесь три Кубка Стэнли.
Знаете, все зависит от того, как сложится сезон. Если команда играет здорово, если я сам играю на уровне, чувствую уверенность, показываю свой хоккей — почему бы не продолжить еще на год? Этот сезон очень важен и для команды, и для меня лично. И я все еще голоден до побед.
Я рад, что мы здесь, что Сидни [Кросби] здесь, что у нас новый тренер, несколько новых ребят в составе. Интересно посмотреть, как все будет развиваться, — сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.