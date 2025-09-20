Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Малкин об уходе из «Питтсбурга»: «У Маршанда отличная история: тебя обменивают, и ты выигрываешь Кубок. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы “Пингвинс” решили меня обменять&raq

Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: Sports

"Это всегда тяжело. Вот, например, история Брэда Маршанда. Все здорово: тебя обменивают, и в итоге ты выигрываешь Кубок. Но все равно это немного странно.

Конечно, каждый хочет выйти в плей-офф, сделать еще одну попытку взять Кубок. Отличная история. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы команда захотела обменять меня.

Если это мой последний год, то у меня за плечами 20 сезонов. Это совсем неплохо. Я рад, что был частью «Питтсбурга», рад, что выиграл здесь три Кубка Стэнли.

Знаете, все зависит от того, как сложится сезон. Если команда играет здорово, если я сам играю на уровне, чувствую уверенность, показываю свой хоккей — почему бы не продолжить еще на год? Этот сезон очень важен и для команды, и для меня лично. И я все еще голоден до побед.

Я рад, что мы здесь, что Сидни [Кросби] здесь, что у нас новый тренер, несколько новых ребят в составе. Интересно посмотреть, как все будет развиваться, — сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.