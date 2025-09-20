Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Родуолд о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Первый раз вижу такое. Не уверен, что в НХЛ есть подобное правило. Надо быть осторожнее»

«Салават» проиграл «Ак Барсу» (1:3) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

Во 2-м периоде защитник уфимцев Никита Зоркин выронил фитнес-браслет на лед. Судья вернул гаджет на скамейку «Салавата». По итогам эпизода Зоркин получил 2 минуты штрафа за «незаконное и опасное снаряжение».

— Первый раз вижу такое, но при этом не стоит забывать, что правило есть правило. Надо быть осторожнее в будущем.

— Могли бы удалить за подобное в Северной Америке?

— Не знаю, если честно. Не уверен, что в НХЛ есть подобное правило. Но, честно говоря, я даже не задумывался об этом, что такое возможно, — сказал канадский форвард «Салавата» Джек Родуолд.

