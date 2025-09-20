Малкин про 20 лет игры с Кросби и Летангом: «Мы уже как семья, бывает Сид злится, Тангер злится, а я подойду и поговорю с ними. Нам повезло играть вместе, мы уже в истории»

Прежде всего, они меня очень любят. Я как бы посередине. Я всегда между ними. Потому что, знаете, Сид злится, Тангер злится, а я подойду и поговорю с ними [смеется]. Нет, мы как семья. Мы знаем, что мы хорошие друзья. Но нельзя быть добрым все время. Иногда ты злишься, чем-то недоволен, показываешь эмоции, но это нормально, это хорошо. На следующий день мы садимся и разговариваем: «Окей, вот это мы делаем так, это неправильно. Давай вернемся и сыграем лучше». Показывать эмоции — это хорошо, я люблю показывать эмоции.