Терещенко о Броссо: «По игре пока очень тяжело выглядит. Опция ухода вполне возможна, иностранец должен играть на другом уровне»

Канадский нападающий перешел в «Динамо» в июне. На его счету 1+1 в 3 матчах сезона FONBET Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Броссо сможет взять на себя роль лидера? Или он так и останется на уровне игрока второго‑третьего звена?

— Я сомневаюсь. Да, он забил «Адмиралу», но по игре пока очень тяжело выглядит.

— Может ли «Динамо» расстаться с Броссо в текущем сезоне?

— Думаю, да, такая опция вполне возможна. Все‑таки иностранец должен играть на другом уровне.

— Как оцените игру еще одного новичка‑легионера Фредрика Клаэссона?

— Он выполняет то, что от него ждут в защите, но «Динамо» нужен иностранец уровня ушедшего Бреннана Менелла, — сказал бывший форвард «Динамо».