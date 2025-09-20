Терещенко о Броссо: «По игре пока очень тяжело выглядит. Опция ухода вполне возможна, иностранец должен играть на другом уровне»

— Броссо сможет взять на себя роль лидера? Или он так и останется на уровне игрока второго‑третьего звена?
— Я сомневаюсь. Да, он забил «Адмиралу», но по игре пока очень тяжело выглядит.
— Может ли «Динамо» расстаться с Броссо в текущем сезоне?
— Думаю, да, такая опция вполне возможна. Все‑таки иностранец должен играть на другом уровне.
— Как оцените игру еще одного новичка‑легионера Фредрика Клаэссона?
— Он выполняет то, что от него ждут в защите, но «Динамо» нужен иностранец уровня ушедшего Бреннана Менелла, — сказал бывший форвард «Динамо».