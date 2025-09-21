Овечкин не сыграет за «Вашингтон» в первом выставочном матче — с «Бостоном». Мирошниченко и Тринеев попали в состав

В состав включены два российских форварда — Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев.
Ранее стало известно, что Овечкин пропустил несколько тренировок команды из-за травмы нижней части тела.
40-летний капитан столичных не вошел в заявку команды на первую выставочную игру перед сезоном — против «Бостона». Она пройдет в Бостоне 21 сентября.
