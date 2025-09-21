Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.61
X
5.20
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Овечкин не сыграет за «Вашингтон» в первом выставочном матче — с «Бостоном». Мирошниченко и Тринеев попали в состав

40-летний капитан столичных не вошел в заявку команды на первую выставочную игру перед сезоном — против «Бостона». Она пройдет в Бостоне 21 сентября.

В состав включены два российских форварда — Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев.

Ранее стало известно, что Овечкин пропустил несколько тренировок команды из-за травмы нижней части тела.