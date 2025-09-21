Разин о лишении Яковлева капитанства в «Металлурге»: «Околохоккейная деятельность ему мешает. Хотелось, чтобы Егор не расплескивал эмоции на соцсети, интервью, съемки»

Третью стадию — «не играю, но говорю» — можно перефразировать как «не играю, но собираю аудиторию». Немножко хотелось Егора отвлечь от всего этого, сбросить с него груз ответственности. Он действительно много делает для развития хоккея, много общественной работы.
Даже вот взять то, что они с Гришей Паниным делают — «Уральскую классику». Хорошее мероприятие, но когда он в последний раз его проводил, на следующий день мы разговаривали. Я его спросил, устал или нет. А он: «Я не от самой игры устал, а от всех этих интервью, фотосессий и так далее».
Ну вот хотелось с него этот груз сбросить, чтобы он занялся именно хоккеем. Не расплескивал свои эмоции на соцсети, интервью, съемки какие-то. Плюс он еще хороший папа, постоянно между Магнитогорском и Москвой, часто уезжает к сыну. Эта вся околохоккейная деятельность ему мешает, поэтому решение было такое.
Что касается [нового капитана] Маклюкова — вспомните момент в плей-офф, когда Алексей поймал лицом шайбу на себя. Это говорит о многом, что человек готов ради команды пожертвовать… своей красотой«, — сказал главный тренер “Металлурга”.