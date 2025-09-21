Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.61
X
5.20
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Разин о лишении Яковлева капитанства в «Металлурге»: «Околохоккейная деятельность ему мешает. Хотелось, чтобы Егор не расплескивал эмоции на соцсети, интервью, съемки»

"Давайте все точки на i расставим. У меня нет никаких претензий именно по человеческим качествам к Егору. Возвращаясь к фразе Лобановского [про три стадии футболистов] — она была сказана, наверное, в конце 1980-х, когда не было еще ни сотовых телефонов, ни соцсетей.

Третью стадию — «не играю, но говорю» — можно перефразировать как «не играю, но собираю аудиторию». Немножко хотелось Егора отвлечь от всего этого, сбросить с него груз ответственности. Он действительно много делает для развития хоккея, много общественной работы.

Даже вот взять то, что они с Гришей Паниным делают — «Уральскую классику». Хорошее мероприятие, но когда он в последний раз его проводил, на следующий день мы разговаривали. Я его спросил, устал или нет. А он: «Я не от самой игры устал, а от всех этих интервью, фотосессий и так далее».

Ну вот хотелось с него этот груз сбросить, чтобы он занялся именно хоккеем. Не расплескивал свои эмоции на соцсети, интервью, съемки какие-то. Плюс он еще хороший папа, постоянно между Магнитогорском и Москвой, часто уезжает к сыну. Эта вся околохоккейная деятельность ему мешает, поэтому решение было такое.

Что касается [нового капитана] Маклюкова — вспомните момент в плей-офф, когда Алексей поймал лицом шайбу на себя. Это говорит о многом, что человек готов ради команды пожертвовать… своей красотой«, — сказал главный тренер “Металлурга”.