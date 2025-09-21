Разин о лишении Яковлева капитанства в «Металлурге»: «Околохоккейная деятельность ему мешает. Хотелось, чтобы Егор не расплескивал эмоции на соцсети, интервью, съемки»

Даже вот взять то, что они с Гришей Паниным делают — «Уральскую классику». Хорошее мероприятие, но когда он в последний раз его проводил, на следующий день мы разговаривали. Я его спросил, устал или нет. А он: «Я не от самой игры устал, а от всех этих интервью, фотосессий и так далее».