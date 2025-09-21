Ричмонд
«Анахайм» предлагает Мактавишу контракт на 5 лет с кэпхитом 5,5 млн долларов. Форвард хочет соглашение на 7−8 лет и зарплату 7−8 млн долларов в год (Дэвид Паньотта)

22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Он не приехал в тренировочный лагерь «Дакс» и сейчас тренируется в Оттаве.

Источник: Спортс"

Как сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта, стороны пока не близки к договоренности о новом соглашении.

Клуб предлагает игроку контракт на 5 лет со среднегодовой зарплатой (кэпхитом) 5,5 миллиона долларов. Нападающему интересна долгосрочная сделка — на 7−8 лет с зарплатой 7−8 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Мактавиш набрал 52 (22+30) очка в 76 играх за «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личные рекорды результативности.

Всего у 3-го номера драфта НХЛ-2021 229 игр в лиге и 140 (60+80) очков.