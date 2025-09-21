Юрзинов о сомнениях в значимости КПК: «Смешно. Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная была и всегда будет командой номер один»

— Мне смешно это слышать. Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная страны всегда была и всегда будет командой номер один. Именно поэтому хоккей в России — национальный вид спорта.
Турниры сборных особенно важны для молодежи — и для игроков, и для болельщиков. Матчи сборных — это всегда особый уровень и особая психология, которые способствуют росту мастерства. Поэтому формат сборной «России 25» является правильным.
Для меня, например, не сюрприз то, что в КХЛ бьет командные рекорды минское «Динамо». Посмотрите, как в Беларуси растет молодежь — и не только из-за того, что играет рядом с таким мастером, как Вадим Шипачев.
Не сомневаюсь, что регулярные матчи сборной Беларуси против нашей сборной помогли нашим белорусским братьям подтянуть свой уровень и запустить целый пласт молодежи. До «железного занавеса» такой регулярной практики у наших соседей все-таки не было, — сказал бывший тренер сборной СССР.