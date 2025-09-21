Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.61
X
5.20
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
16:30
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Зибанежад и Миллер катаются в одной тройке в лагере «Рейнджерс». Салливан объединил их после бесед с Микой во время своего специального визита в Швецию

Новый тренер «Рейнджерс» летом специально приехал в Стокгольм, чтобы встретиться с 32-летним Зибанежадом.

Источник: Спортс"

"Было приятно показать ему город. Мы очень хорошо побеседовали, это было отличным началом.

Его приезд много для меня значил. Я не был знаком с ним раньше, только играл против него и его команды [ «Питтсбурга»] в последние 9−10 лет.

То, что он приехал в Швецию буквально на один день, было для меня и моей семьи очень приятным событием. Это был приятный жест", — сказал Зибанежад.

Салливан отметил, что визит и разговоры с игроком дали ему много новой информации для осмысления.

«Без этой поездки и этих бесед я бы не знал многого из того, что знаю сейчас. Например, о той “химии” с Джей Ти Миллером, которую Мика почувствовал в конце прошлого сезона. Это стало для меня уроком», — сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.

Форварды начали тренировочный лагерь «Рейнджерс» в одном звене. При этом они оба являются центральными нападающими.