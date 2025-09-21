Зибанежад и Миллер катаются в одной тройке в лагере «Рейнджерс». Салливан объединил их после бесед с Микой во время своего специального визита в Швецию

"Было приятно показать ему город. Мы очень хорошо побеседовали, это было отличным началом.
Его приезд много для меня значил. Я не был знаком с ним раньше, только играл против него и его команды [ «Питтсбурга»] в последние 9−10 лет.
То, что он приехал в Швецию буквально на один день, было для меня и моей семьи очень приятным событием. Это был приятный жест", — сказал Зибанежад.
Салливан отметил, что визит и разговоры с игроком дали ему много новой информации для осмысления.
«Без этой поездки и этих бесед я бы не знал многого из того, что знаю сейчас. Например, о той “химии” с Джей Ти Миллером, которую Мика почувствовал в конце прошлого сезона. Это стало для меня уроком», — сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.
Форварды начали тренировочный лагерь «Рейнджерс» в одном звене. При этом они оба являются центральными нападающими.