14:00
Трактор
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.61
X
5.20
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
16:30
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

«Виннипег» и Коннор достигли прогресса в переговорах по новому контракту. Зарплата форварда может составить 11−12 млн долларов (Дэвид Паньотта)

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта. Зарплата 28-летнего форварда по новому соглашению может составить 11−12 миллионов долларов в год.

Источник: Спортс"

У 28-летнего форварда остается еще один сезон по текущему контракту с кэпхитом 7,14 млн долларов.

С 1 июля «Джетс» получили право продлить контракт с игроком, он может выйти на рынок свободных агентов летом 2026 года.

В прошлом сезоне американец обновил личные рекорды по очкам и передачам, набрав 97 (41+56) баллов в 82 играх в регулярном чемпионате. В плей-офф он добавил 17 (5+12) баллов в 13 матчах.

За карьеру в лиге в рамках регулярок у 17-го номера драфта НХЛ-2015 582 (284+298) очка в 613 играх. В Кубке Стэнли — 49 (20+29) баллов в 58 играх.