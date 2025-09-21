Торопченко об игре против Овечкина: «Я вышел на меньшинство, а он говорит: “Давай, держи меня”. Мы посмеялись, у меня получилось сдержать его»

— В прошедшем сезоне главным событием стал рекорд Александра Овечкина. Как вы следили за этим событием?
— Не нужно читать никакие новости, потому что все обо всем знают. И когда практически весь мир следит за побитием рекорда, то ты хочешь или не хочешь, но будешь про это знать.
— А хотели бы в тот момент оказаться на месте «Айлендерс», чтобы этот рекорд был побит в матче с «Сент-Луисом»?
— Нет, я считаю хорошо, что это произошло не с нашим клубом, потому что это все вспоминали бы. Люди будут говорить: «Рекорд был побит с “Сент-Луисом”. Это звучит не очень здорово. Но все равно это очень крутое достижение. Уверен, что он может забить еще много голов.
— А вы общались с ним когда-нибудь? Пересекались на выездах?
— Только если на льду во время игры. Можем пошутить в какой-то смене. Мы, помню, играли в том году. Я вышел на меньшинство, а у них как раз было большинство, и он на своей точке стоял. Мне нужно было опекать его, а он в спину говорит мне: «Давай, давай, держи меня, держи меня». Мы тогда посмеялись.
— Он тогда забил?
— Нет. Мне получилось сдержать его, — сказал смеясь Алексей Торопченко.
