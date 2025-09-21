Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.50
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.61
X
5.20
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
16:30
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Торопченко об игре против Овечкина: «Я вышел на меньшинство, а он говорит: “Давай, держи меня”. Мы посмеялись, у меня получилось сдержать его»

26-летний нападающий выступает за «Сент-Луис». В прошлом сезоне он набрал 18 (4+14) очков за 80 игр в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

— В прошедшем сезоне главным событием стал рекорд Александра Овечкина. Как вы следили за этим событием?

— Не нужно читать никакие новости, потому что все обо всем знают. И когда практически весь мир следит за побитием рекорда, то ты хочешь или не хочешь, но будешь про это знать.

— А хотели бы в тот момент оказаться на месте «Айлендерс», чтобы этот рекорд был побит в матче с «Сент-Луисом»?

— Нет, я считаю хорошо, что это произошло не с нашим клубом, потому что это все вспоминали бы. Люди будут говорить: «Рекорд был побит с “Сент-Луисом”. Это звучит не очень здорово. Но все равно это очень крутое достижение. Уверен, что он может забить еще много голов.

— А вы общались с ним когда-нибудь? Пересекались на выездах?

— Только если на льду во время игры. Можем пошутить в какой-то смене. Мы, помню, играли в том году. Я вышел на меньшинство, а у них как раз было большинство, и он на своей точке стоял. Мне нужно было опекать его, а он в спину говорит мне: «Давай, давай, держи меня, держи меня». Мы тогда посмеялись.

— Он тогда забил?

— Нет. Мне получилось сдержать его, — сказал смеясь Алексей Торопченко.

Торопченко о «Шанхае»: «В Петербурге они могут привлечь больше болельщиков, в Мытищах ходило 500 человек — не уровень КХЛ. Удивился, что Галлан выбрал Россию».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше