Торопченко об игре против Овечкина: «Я вышел на меньшинство, а он говорит: “Давай, держи меня”. Мы посмеялись, у меня получилось сдержать его»

— Только если на льду во время игры. Можем пошутить в какой-то смене. Мы, помню, играли в том году. Я вышел на меньшинство, а у них как раз было большинство, и он на своей точке стоял. Мне нужно было опекать его, а он в спину говорит мне: «Давай, давай, держи меня, держи меня». Мы тогда посмеялись.