«Флорида», «Тампа» и «Монреаль» хотели выменять Малкина в разное время с лета 2024-го. Дубас им отказал (RG)

Отмечается, что генеральный менеджер «Пингвинс» Кайл Дубас отказывался от переговоров об обмене.
В прошлом сезоне Малкин набрал 50 (16+34) очков за 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «минус 24».
Действующее соглашение 39-летнего нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) — 6,1 млн долларов.
Малкин о будущем: «У Маршанда отличная история: тебя обменивают, и ты выигрываешь Кубок. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы “Питтсбург” решил меня обменять».