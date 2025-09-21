Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.00
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
4
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
1.20
X
15.00
П2
60.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
3
:
Спартак
4
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.65
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.60
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
16:30
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
22.09
Амур
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.30
П2
2.22

Губерниев об Овечкине: «С возрастом все уходит, но у Саши останется многое. Он способен еще несколько лет поиграть на высоком уровне — возможно, даже в НХЛ»

Капитан «Вашингтона» пропустил две тренировки на сборе из-за повреждения нижней части тела. Овечкин также не сыграет в первом предсезонном матче.

Источник: Спортс"

"Для Саши сейчас самое главное — здоровье. Я искренне желаю ему поскорее поправиться. Травмы — неотъемлемая часть спорта, но его спортивное долголетие напрямую зависит от того, будет ли он получать такие повреждения.

Овечкин способен еще несколько лет поиграть на высоком уровне — возможно, даже в НХЛ. Про будущее он пока сам изъясняется туманно. Поэтому пожелаем ему здоровья, а заброшенные шайбы обязательно придут.

Я не сомневаюсь, что еще как минимум пару сезонов он способен быть в форме. А куда денется мастерство? Он что, будет поле хуже видеть? Сила броска, если и уйдет, то не сильно.

С возрастом все уходит, но у Саши останется многое«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.

Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики.