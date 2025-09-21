Алистров об 1:6 с «Авангардом»: «Моментами “Ак Барс” был лучше. Могли забить минимум четыре стопроцентных момента, немного не хватило»

— У вас улучшилась персональная реализация, но команде не везет. Почему?
— Хоккеист в первую очередь должен думать о команде и о победе, а не о себе.
— Что пошло не так? Сломалась ли команда после отмененного второго гола?
— Нет, команда после незасчитанного гола не сломалась. Пропустили шесть, забили только одну.
— Есть какие-то тенденции в этих поражениях?
— Сложно сказать, что мы плохо играли сегодня. Больше двух периодов переигрывали соперника в зонах, но почему-то пропустили шесть. Но если взять весь матч, то моментами мы были лучше.
— Можно сказать, что игра была чем-то похожа на матч с «Автомобилистом»?
— Наверное можно сказать и так.
— Не думаете, что команде сейчас просто не везет?
— Да, думал об этом. Сегодня было два момента, когда буквально с ленточки шайбу выбрасывали, потом еще и штанга. Могли забить как минимум четыре стопроцентных момента, но немного не хватило. По игре мы действовали и атаковали хорошо, хоть и много пропускали. Создаем моменты, но нет последнего шага, хотя мы все для этого делаем. Атакуем, но не хватает буквально пары сантиметров.
— Как выбраться из этой ситуации?
— Выбора нет. Надо выбираться, побеждать. О плохом не стоит думать.
— Что нужно сделать, чтобы поймать удачу и выиграть?
— Надо меньше думать и отвлекаться, еще больше работать. Не зацикливаться, что нам не везет. Нужно выходить на лед, создавать моменты и однажды все залетит. Будем забивать, — сказал нападающий «Ак Барса».