Никитин о том, почему не поменял Мартина в матче с «Металлургом»: «Не хотели делать из него виноватого. На лавке уверенности не наберешься, доверие нужно каждому»

Понятно, что вратарь должен подчищать, но Мартин сегодня во многих моментах сыграл хорошо. Он адаптируется к лиге и должен понимать, против кого он играет. Посадить его на лавку — это бы точно пользы не принесло. На лавке уверенности не наберешься, доверие нужно каждому, игроки имеют право на ошибку.