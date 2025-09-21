Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо М
П1
2.97
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Авангард
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
СКА
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Нефтехимик
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
ЦСКА
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Спартак
5
Никитин о том, почему не поменял Мартина в матче с «Металлургом»: «Не хотели делать из него виноватого. На лавке уверенности не наберешься, доверие нужно каждому»

ЦСКА уступил магнитогорской команде со счетом 4:5 в регулярном FONBET чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

"Не хотели делать из Спенсера Мартина виноватого, поэтому и не меняли. Это командное поражение, были ошибки игроков.

Понятно, что вратарь должен подчищать, но Мартин сегодня во многих моментах сыграл хорошо. Он адаптируется к лиге и должен понимать, против кого он играет. Посадить его на лавку — это бы точно пользы не принесло. На лавке уверенности не наберешься, доверие нужно каждому, игроки имеют право на ошибку.

Хоккей — не сказка, чтобы загадал, и все сбылось, надо заслужить. Хороший этап становления для Мартина", — сказал главный тренер ЦСКА.

Канадский вратарь перешел в ЦСКА прошлым летом из «Каролины».