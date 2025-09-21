Никитин о том, почему не поменял Мартина в матче с «Металлургом»: «Не хотели делать из него виноватого. На лавке уверенности не наберешься, доверие нужно каждому»

"Не хотели делать из Спенсера Мартина виноватого, поэтому и не меняли. Это командное поражение, были ошибки игроков.
Понятно, что вратарь должен подчищать, но Мартин сегодня во многих моментах сыграл хорошо. Он адаптируется к лиге и должен понимать, против кого он играет. Посадить его на лавку — это бы точно пользы не принесло. На лавке уверенности не наберешься, доверие нужно каждому, игроки имеют право на ошибку.
Хоккей — не сказка, чтобы загадал, и все сбылось, надо заслужить. Хороший этап становления для Мартина", — сказал главный тренер ЦСКА.
Канадский вратарь перешел в ЦСКА прошлым летом из «Каролины».