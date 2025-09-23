Галлан о победе «Шанхая»: «Торпедо» выиграло 6 матчей, для нас это было вызовом. Мы сработали очень хорошо"

Болельщики посмотрели на очень качественный хоккей. Мы их порадовали. Их поддержка была очень заметна.
— «Торпедо» не имело поражений до этого матча. Насколько было важно именно вам обыграть соперника?
— Мы говорили об этом, «Торпедо» выиграло шесть матчей. Для нас это было вызовом, особенно после выезда на Дальний Восток. Было важно, чтобы мы забили первыми, мы это и сделали.
— Почему 0:0 было так долго?
— Была масса моментов у обеих команд. Хочу отметить игру вратарей, они здорово сыграли, сделали массу сэйвов. Считаю, что счет был явно не 1:0. Должно было быть больше шайб. Вратари проявили себя здорово.
— Какие у вас эмоции от поездки на Дальний Восток?
— Это была очень долгая поездка для нас. Ждал, что будет непростой выезд. Хоть мы и проиграли оба матча, но считаю, что мы неплохо играли. Ожидал худшего от этой поездки. Думал, что сложится сложнее, но получилось не так, как ожидал.
— Вы сказали, что голов должно было быть больше. «Шанхай» бросал 39 раз, но не было добиваний. Может, в этом проблема?
— Думаю, что основная причина это вратари. У обеих команды была ситуация, что много бросали, но не забивали. Не могу винить игроков, они провели одну из лучших игр в этом сезоне, — сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан.