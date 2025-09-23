Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.49
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Галлан о победе «Шанхая»: «Торпедо» выиграло 6 матчей, для нас это было вызовом. Мы сработали очень хорошо"

— Обе команды играли в хороший хоккей. Оба вратаря постарались на славу. Мы сработали очень хорошо. У нас были не очень хорошие игры на Дальнем Востоке, нам было важно так сыграть.

Источник: Спортс"

Болельщики посмотрели на очень качественный хоккей. Мы их порадовали. Их поддержка была очень заметна.

— «Торпедо» не имело поражений до этого матча. Насколько было важно именно вам обыграть соперника?

— Мы говорили об этом, «Торпедо» выиграло шесть матчей. Для нас это было вызовом, особенно после выезда на Дальний Восток. Было важно, чтобы мы забили первыми, мы это и сделали.

— Почему 0:0 было так долго?

— Была масса моментов у обеих команд. Хочу отметить игру вратарей, они здорово сыграли, сделали массу сэйвов. Считаю, что счет был явно не 1:0. Должно было быть больше шайб. Вратари проявили себя здорово.

— Какие у вас эмоции от поездки на Дальний Восток?

— Это была очень долгая поездка для нас. Ждал, что будет непростой выезд. Хоть мы и проиграли оба матча, но считаю, что мы неплохо играли. Ожидал худшего от этой поездки. Думал, что сложится сложнее, но получилось не так, как ожидал.

— Вы сказали, что голов должно было быть больше. «Шанхай» бросал 39 раз, но не было добиваний. Может, в этом проблема?

— Думаю, что основная причина это вратари. У обеих команды была ситуация, что много бросали, но не забивали. Не могу винить игроков, они провели одну из лучших игр в этом сезоне, — сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан.