Галлан о победе «Шанхая»: «Торпедо» выиграло 6 матчей, для нас это было вызовом. Мы сработали очень хорошо"

— Это была очень долгая поездка для нас. Ждал, что будет непростой выезд. Хоть мы и проиграли оба матча, но считаю, что мы неплохо играли. Ожидал худшего от этой поездки. Думал, что сложится сложнее, но получилось не так, как ожидал.