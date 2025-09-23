Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.49
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Свитеры «Ойлерс» с именами хоббитов и автографами актеров из «Властелина колец» переданы в фонд «Эдмонтона» для благотворительного аукциона: «Они заставили нас снять джерси, больше ничего

Актеры Элайджа Вуд, Шон Эстин, Билли Бойд и Доминик Монаган, сыгравшие хоббитов во «Властелине колец», ранее посетили «Эдмонтон Экспо». Там они отпраздновали предстоящее 25-летие со дня выхода первого фильма Питера Джексона из трилогии «Властелин колец» — «Братство кольца».

Источник: Спортс"

Актеры, сыгравшие Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина, вышли на сцену в джерси «Ойлерс» с номером 25 и именами своих персонажей на спинах.

Свитеры с автографами актеров позже были переданы в фонд «Эдмонтон Ойлерс» для благотворительного аукциона, сообщает CTV News.

Отмечается, что на мероприятии актеры делились воспоминаниями о съемках, размышляли о своей жизни и подшучивали друг над другом — особенно над недавно назначенным главой профсоюза актеров SAG-AFTRA Эстином, которого Бойд и Монаган называли «президентом».

Актеры ответили на ряд вопросов, после чего ведущей предложил провести серию игр.

После этого Эстин пошутил о Вуде: «Мне не придется тащить его куда-то наверх?».

Когда выяснилось, что речь шла о шарадах, Эстин сказал: «Они заставили нас снять джерси “Ойлерс”, больше ничего не снимем!», на что Вуд ответил: «Никто ничего не говорил о раздевании!».

«С тех пор, как он стал президентом, он пытается снять с нас одежду», — пошутил Монаган.

«Братство катка». Актеры, сыгравшие хоббитов во «Властелине колец», посетили «Эдмонтон Экспо» в джерси «Ойлерс» с именами Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина.