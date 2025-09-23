Свитеры «Ойлерс» с именами хоббитов и автографами актеров из «Властелина колец» переданы в фонд «Эдмонтона» для благотворительного аукциона: «Они заставили нас снять джерси, больше ничего

Актеры, сыгравшие Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина, вышли на сцену в джерси «Ойлерс» с номером 25 и именами своих персонажей на спинах.
Свитеры с автографами актеров позже были переданы в фонд «Эдмонтон Ойлерс» для благотворительного аукциона, сообщает CTV News.
Отмечается, что на мероприятии актеры делились воспоминаниями о съемках, размышляли о своей жизни и подшучивали друг над другом — особенно над недавно назначенным главой профсоюза актеров SAG-AFTRA Эстином, которого Бойд и Монаган называли «президентом».
Актеры ответили на ряд вопросов, после чего ведущей предложил провести серию игр.
После этого Эстин пошутил о Вуде: «Мне не придется тащить его куда-то наверх?».
Когда выяснилось, что речь шла о шарадах, Эстин сказал: «Они заставили нас снять джерси “Ойлерс”, больше ничего не снимем!», на что Вуд ответил: «Никто ничего не говорил о раздевании!».
«С тех пор, как он стал президентом, он пытается снять с нас одежду», — пошутил Монаган.
«Братство катка». Актеры, сыгравшие хоббитов во «Властелине колец», посетили «Эдмонтон Экспо» в джерси «Ойлерс» с именами Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина.