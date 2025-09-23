Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
ЦСКА
П1
3.45
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Спартак
П1
2.12
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Авангард
П1
2.50
X
4.30
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2

Кравец о 8 бросках «Барыса» в матче с минским «Динамо»: «Нападающие плохо держали шайбу, проигрывали борьбу в чужой зоне, не могли зацепиться»

Это результат стал антирекордным в истории КХЛ.

— Почему ваша команда нанесла только восемь бросков по воротам?

— Потому что нападающие плохо держали шайбу, проигрывали борьбу в чужой зоне вашим защитникам и не могли зацепиться в этой зоне. Плюс во втором периоде опять одно удаление за другим пошли. Многие устают те, кто играют пять на пять.

— В выездной серии вы взяли только одно очко. Как оцените в целом выездную серию?

— Конечно, мы рассчитывали на большее. И в игре с Череповцом могли зацепиться… Но это наша первая выездная серия. Мы так спонтанно собрались, как вы знаете. Для первой выездной серии, конечно, хотели лучше, но надо работать, — сказал главный тренер «Барыса».