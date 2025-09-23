Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2

Плющев об увольнении Миронова из «Лады»: «Шараханья вместо продуманной политики. Дать новому тренеру лишь полторы недели — верх непрофессионализма»

— Как восприняли первую тренерскую отставку в сезоне — Бориса Миронова в «Ладе»?

— Когда после полутора недель регулярного чемпионата тренеру указывают на дверь, это говорит в первую очередь о том, что в клубе вместо продуманной политики идут шараханья.

На мой взгляд, когда такое происходит, в отставку должны уходить и те люди, которые назначали тренера, вели селекционную политику и так далее.

— Но у «Лады» не было видно игрового рисунка.

— Послушайте, этого рисунка сегодня нет в доброй половине команд КХЛ. Да и в принципе сентябрь — это время поиска, тем более в командах, которые за лето обновились наполовину и привели нового тренера.

Это в том числе про «Ладу». Дать новому тренеру лишь полторы недели — верх непрофессионализма, — сказал заслуженный тренер России.