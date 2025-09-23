Сергачев сыграл 26:19 в матче с «Анахаймом» на предсезонке — больше всех среди полевых игроков «Юты». У него ассист, 1 бросок и «минус 1» при 1:6

Россиянин принял участие в единственной шайбе своей команды. Он ассистировал Дилану Гюнтеру вместе с Ником Шмалцем.
В итоге игровое время Сергачева стало максимальным среди полевых игроков команды. Он сыграл и в большинстве (7:25), и в меньшинстве (2:31).
Михаил завершил встречу с полезностью «минус 1» и с 1 броском в створ. У него 2 броска мимо створа, 1 блок и 1 потеря.
Отметим, что второе время среди защитников «Юты» — у россиянина Артема Дуды (19:24, 2:31 — в большинстве, 1:12 — в меньшинстве, «минус 1», 1 бросок в створ, 1 силовой прием).