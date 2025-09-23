Ричмонд
Дыбленко об исламе: «Хочу закрыть тему моей религии. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает»

31-летний защитник «Амура» сообщал, что принял ислам в 2017 году.

— Как тебе религия помогает в сложных ситуациях? Например, когда зимой случился жуткий порез ноги?

— Пользуясь случаем, хочу закрыть тему моей религии. Это касается только меня и моей семьи. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает в моменты счастья и в моменты грусти.

Семья оказывает огромную поддержку, без которой моя жизнь не представляла бы никого смысла. Также хотел бы поблагодарить хирурга и весь медицинский персонал больницы в Череповце, всех тех, кто оперативно принял меня и качественно сделали операцию. Было комфортно находиться там и очень приятно, что у нас в стране работают такие профессионалы. Огромное им спасибо! — сказал Дыбленко.

Дыбленко о том, как стал мусульманином: «Давно пришел к этому. Много читал, узнавал. Мне это было интересно».