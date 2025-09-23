Кручинин о стычках в матче «Торпедо» и «Шанхая»: «У них много североамериканцев, они любят провоцировать. Важно было сразу дать отпор, показать, что мы не мальчики для битья»

В целом, у нас были возможности забить, даже в концовке. К сожалению, реализовать свой шанс не удалось — произошел, по сути, несчастный случай. Мы знали, что не будем выигрывать все 68 игр подряд. Это было тяжелое испытание для нас. Несмотря на то, что игра не складывалась, мы смогли заработать одно очко, играя терпеливо и сражаясь в обороне. В целом, есть над чем работать, но эту игру можно занести в актив в плане командной самоотдачи.