Плющев о поражениях «Ак Барса» дома: «Удивлялся пассивности игроков, тренерам явно не хватает жесткости. Срочно нужна экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам»

Смотрел эти игры — и удивлялся пассивности вроде бы качественных и именитых хоккеистов «Ак Барса». Иногда складывается впечатление, что они играют не за команду и регион, а за себя — и для себя. Тут срочно необходима переоценка ценностей — и экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам, которых такие поражения только шокируют.