Плющев о поражениях «Ак Барса» дома: «Удивлялся пассивности игроков, тренерам явно не хватает жесткости. Срочно нужна экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам»

— Цепь странных домашних поражений «Ак Барса» началась еще в прошлом плей-офф. В этой регулярке она продолжилась, чего стоит только 0:5 на старте матча с «Автомобилистом». Или последние 1:6 от «Авангарда».
Смотрел эти игры — и удивлялся пассивности вроде бы качественных и именитых хоккеистов «Ак Барса». Иногда складывается впечатление, что они играют не за команду и регион, а за себя — и для себя. Тут срочно необходима переоценка ценностей — и экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам, которых такие поражения только шокируют.
— Вопросы — и к тренерам?
— На мой взгляд, в первую очередь к игрокам, они живут на льду словно бы сами по себе. Ну и тренерам явно не хватает жесткости.
Вообще мы так говорим о Казани — городе, в котором хоккею на всех уровнях уделяется огромное внимание. Знаю об этом не понаслышке, в свое время работал с «Ак Барсом». Надеюсь, что хоккейная Казань все-таки выберется из нынешнего нафталина.