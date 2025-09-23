Ричмонд
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Плющев о поражениях «Ак Барса» дома: «Удивлялся пассивности игроков, тренерам явно не хватает жесткости. Срочно нужна экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам»

— Интригующей выглядит ситуация в «Ак Барсе», который, кажется, уже привык к домашним провалам…

Источник: Спортс"

— Цепь странных домашних поражений «Ак Барса» началась еще в прошлом плей-офф. В этой регулярке она продолжилась, чего стоит только 0:5 на старте матча с «Автомобилистом». Или последние 1:6 от «Авангарда».

Смотрел эти игры — и удивлялся пассивности вроде бы качественных и именитых хоккеистов «Ак Барса». Иногда складывается впечатление, что они играют не за команду и регион, а за себя — и для себя. Тут срочно необходима переоценка ценностей — и экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам, которых такие поражения только шокируют.

— Вопросы — и к тренерам?

— На мой взгляд, в первую очередь к игрокам, они живут на льду словно бы сами по себе. Ну и тренерам явно не хватает жесткости.

Вообще мы так говорим о Казани — городе, в котором хоккею на всех уровнях уделяется огромное внимание. Знаю об этом не понаслышке, в свое время работал с «Ак Барсом». Надеюсь, что хоккейная Казань все-таки выберется из нынешнего нафталина.