Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Пастрняк о проблемах с коленом: «Оно уже давно не дает мне покоя. Я играл с тендинитом в течение всего прошлого сезона. Нет повода для серьезного беспокойства»

29-летний чешский форвард пропустил старт тренировочного лагеря «Бостона» из-за тендинита коленного сустава (это воспаление или дегенерация сухожилий, которое возникает из-за чрезмерных нагрузок, травм, возрастных изменений — Спортс).

29-летний чешский форвард пропустил старт тренировочного лагеря «Бостона» из-за тендинита коленного сустава (это воспаление или дегенерация сухожилий, которое возникает из-за чрезмерных нагрузок, травм, возрастных изменений — Спортс).

"Я играл с этим в течение всего прошлого сезона. Нет повода для серьезного беспокойства. Летом я потратил много времени на то, чтобы улучшить ситуацию, и она действительно стала лучше, чем в прошлом сезоне. Конечно, пока все не идеально, но прогресс есть.

В целом, как я уже сказал, ничего особенного нет. Просто это колено уже очень давно не дает мне покоя.

Повлияет ли эта болячка на мою игру в новом сезоне? Время покажет", — сказал Пастрняк, сыгравший во всех 82 матчах в прошлой регулярке и набравший 106 (43+63) очков.