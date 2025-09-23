Пастрняк о проблемах с коленом: «Оно уже давно не дает мне покоя. Я играл с тендинитом в течение всего прошлого сезона. Нет повода для серьезного беспокойства»

29-летний чешский форвард пропустил старт тренировочного лагеря «Бостона» из-за тендинита коленного сустава (это воспаление или дегенерация сухожилий, которое возникает из-за чрезмерных нагрузок, травм, возрастных изменений — Спортс).
"Я играл с этим в течение всего прошлого сезона. Нет повода для серьезного беспокойства. Летом я потратил много времени на то, чтобы улучшить ситуацию, и она действительно стала лучше, чем в прошлом сезоне. Конечно, пока все не идеально, но прогресс есть.
В целом, как я уже сказал, ничего особенного нет. Просто это колено уже очень давно не дает мне покоя.
Повлияет ли эта болячка на мою игру в новом сезоне? Время покажет", — сказал Пастрняк, сыгравший во всех 82 матчах в прошлой регулярке и набравший 106 (43+63) очков.