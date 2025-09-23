Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
1
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
6.25
X
4.50
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.70
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Миронов об Овечкине: «Он пахал, когда в локаут приезжал в “Динамо”. И остался открытым человеком, с которым можно было спокойно пойти в “Макдональдс” поесть»

В сезоне-2024/25 форвард «Вашингтона» стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Источник: Спортс"

— В межсезонье вы виделись с Александром Овечкиным, играли с ним в «Матче года». Приятно было увидеть его, поздравить с этим рекордом?

— Да, конечно. Здорово шоу организовали, когда его поздравляли. Когда он забил, то я ему, естественно, написал. Приятно было и с другими ребятами встретиться, пообщаться, которые за океаном играют. «Матч года» — очень классное мероприятие.

— В общении Овечкин кажется простым человеком, без какой-то звездности…

— Да, без короны на голове. Он простой всегда. Можешь его что-то спросить, и он нормально поговорит и почти ни в чем не откажет.

— В чем уникальность Овечкина, что он смог побить такой выдающийся рекорд?

— Это совокупность таланта, здоровья, трудолюбия, воспитания, которое идет от родителей, и его личных качеств.

Помню, когда в локаут он приезжал в «Динамо», то пахал что на льду, что в зале. И остался открытым человеком, с которым можно было спокойно пойти в «Макдональдс» поесть, — сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше