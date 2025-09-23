Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.70
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
ЦСКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Сушинский о хет-трике Радулова: «Если Овечкин в НХЛ три забивает, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за него, он в хорошей форме»

39-летний нападающий «Локомотива» забил 3 гола в игре против «Сочи» (5:0).

Источник: Спортс"

— Хет-трик Радулова почти в 40 лет говорит о его силе или о том, что защитники КХЛ не тянут уровень экс-форварда НХЛ?

— Если Овечкин три забивает в НХЛ, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за Александра. Он в хорошей форме, вот поэтому три и забивает. Может, еще оформит три в сезоне.

— В такой форме смог бы сезон в НХЛ выдержать?

— Зачем ему возвращаться в НХЛ, если он здесь себя хорошо чувствует? Думаю, в 39 сложно подписать там контракт. Поэтому вряд ли, — сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.