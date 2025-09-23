Ротенберг о Кубке Первого канала: «В Новосибирске нас ждет ажиотаж, это хоккейный город, там все живут этим. Болельщики получат 2 соревнования в 1 — мы проведем и турнир “3 на 3”

И я уже предвкушаю, какой ажиотаж ждет нас в декабре в Новосибирске. Это хоккейный город, там все живут этим видом спорта. Конечно же, болельщики получат два соревнования в одном, потому что мы проведем еще и турнир по хоккею «3 на 3». Мы запустили его благодаря букмекерским поступлениям и успешно развиваем.