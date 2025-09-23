Ги Буше о 4:2: «СКА во 2-м периоде дал хороший отпор, “Авангард” ничего не смог противопоставить. Мы стали ментально сильнее, сумели выстоять в конце, когда был натиск»

Во втором периоде СКА дал хороший отпор, мы не смогли ничего ему противопоставить. Это будет для нас уроком. Третий период был боевым. Сейчас мы стали ментально гораздо сильнее. Сумели выстоять в конце, когда был натиск СКА. Все игроки заслужили эту победу.