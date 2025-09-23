Вайсфельд о переходе Хмелевски в «Ак Барс»: «В Уфе играл бы с удовольствием, сбежать не хотел, у него жена оттуда. В “Салавате” просто денег нет»

«Хмелевски и в Уфе бы с удовольствием играл. Насколько я понимаю, у него оттуда жена. Просто в “Салавате” сейчас денег нет. Александр же не хотел оттуда сбежать. Уфа не смогла его сохранить, как я могу судить.
Хмелевски относится к категории игроков, которые придутся ко двору в любой команде. Это один из лучших в лиге хоккеистов. К тому же, мы не знаем условий. Его могли забрать как с текущим контрактом, так и дать больше денег", — сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Переход Хмелевски в «Авангард» был завершен на 95%, у игрока были билеты в Петербург на матч со СКА. «Ак Барс» связался с «Салаватом» и договорился об обмене за несколько часов («Бизнес Online»).