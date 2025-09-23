Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.59
X
5.20
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Ларионов о 2:4 от «Авангарда»: «Один из лучших матчей СКА по качеству, тот уровень, который мы хотим видеть. Мы создали массу моментов, не хватило хладнокровия. Команда будет расти»

Петербургский клуб уступил команде Ги Буше со счетом 2:4 в домашней игре.

Источник: Спортс"

— Соперника с победой, непростая игра, оставила небольшой осадок в плане результата, но по качеству это был один из лучших матчей. Это тот уровень, который мы хотим видеть. Игра держала в напряжении весь матч, давала возможность выиграть гораздо раньше, но результат такой.

— Чего не хватило, чтобы перевести в овертайм?

— Можно разделить игру на фрагменты. Сложно начинать с 0:2. Нельзя давать такой заряд уверенности сопернику. Дальше мы создали большую массу голевых моментов, не хватило хладнокровия. Вратарь соперника сыграл блестяще. Мы не получаем тех голов, которые получает «Авангард».

Думаю, все будет в порядке. Длинный сезон. С каждым матчем делаешь какие‑то выводы, чтобы команда начинала более ярко, более агрессивно. Важно вести в счете. Хладнокровия при завершении не хватает. Это все приходит с опытом. Команда будет расти, — сказал главный тренер СКА.