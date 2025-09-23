Ларионов о 2:4 от «Авангарда»: «Один из лучших матчей СКА по качеству, тот уровень, который мы хотим видеть. Мы создали массу моментов, не хватило хладнокровия. Команда будет расти»

— Соперника с победой, непростая игра, оставила небольшой осадок в плане результата, но по качеству это был один из лучших матчей. Это тот уровень, который мы хотим видеть. Игра держала в напряжении весь матч, давала возможность выиграть гораздо раньше, но результат такой.