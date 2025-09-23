Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.59
X
5.20
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Быков о «Тракторе»: «Необходимо не просто выйти в финал Кубка, а одержать победу. Только тогда сезон будет удачным»

«Хоккеисты “Трактора” — молодцы. Команда прогрессирует с каждым годом. “Салават Юлаев” сейчас слаб, но еще может прибавить. Тем интереснее будет смотреть на борьбу этих команд за плей-офф на Востоке.

Источник: Спортс"

У «Трактора» есть все шансы выйти в финал во второй раз подряд. Но ему необходимо не просто выйти в финал, а одержать в нем победу. Только тогда сезон для команды будет удачным", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.