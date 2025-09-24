Подколзин о продлении контракта с «Эдмонтоном»: «Я играю с лучшими хоккеистами мира, это великолепно. Рад остаться здесь, у нас отличная команда»

"Это потрясающе, я очень рад остаться здесь на ближайшие годы. Здесь собралась отличная команда, и нам нужно сделать свою работу. Я просто люблю хоккей, люблю свою работу и то, чем занимаюсь.
Возможность играть рядом с лучшими хоккеистами мира великолепна. Мне это очень нравится, и я стараюсь быть максимально полезным для команды«, — сказал форвард “Эдмонтона” Василий Подколзин.
«Русская машина». Драйзайтль на русском поздравил Подколзина с продлением контракта с «Эдмонтоном».
Подколзин о Макдэвиде и Драйзайтле: «Два лучших игрока мира, как Месси и Роналду в футболе. Буду детям и внукам рассказывать, что играл с ними».