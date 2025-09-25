Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Хартли про НХЛ начала 2000-х и сейчас: «Игроки стали выдающимися атлетами. Они быстрее, сильнее, лучше подготовлены. Это делает хоккей более динамичным»

«Игроки изменились. Они стали выдающимися атлетами. Посмотрите на тренировочные лагеря — парни приезжают в первый день уже готовыми играть. Они быстрее, сильнее, лучше физически подготовлены, и это делает сегодняшний хоккей гораздо более динамичным».

Источник: Спортс"

Время тренировок сокращается. У тебя есть 20 сконцентрированных минут — и нужно понимать, что ты отрабатываешь сейчас, чего не делал пять лет назад, а что можно вырезать как пустую трату времени.

Важно правильно распределять энергию, балансировать между отдыхом и нагрузкой. График тоже играет роль: иногда бывают тяжёлые отрезки с перелётами и сменой часовых поясов.

Можно тренироваться сколько угодно, но если игроки устали, это не принесет пользы. Поэтому мы постоянно взаимодействуем с докторами и строим процесс вокруг расписания, чтобы хоккеисты были в оптимальной форме«, — сказал главный тренер “Локомотива” и обладатель Кубка Стэнли-2001 на посту тренера “Колорадо”.