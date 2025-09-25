Кудашов о североамериканских тренерах: «Наши не хуже. Никитин или Разин в НХЛ шороху бы навели. Но нас никогда туда не пустят, даже шведов и финнов, это консервативная лига»

— Жерар Галлан — титулованный тренер. Было ли что-то такое, что это уровень НХЛ, он чем-то вас сегодня удивил?
— Не уверен, что Игорь Никитин или Андрей Разин, если их запустить туда, хуже сработают. Виден стиль, видно, как играет команда, видна тренерская рука. Это однозначно. Мне все понятно и ясно. Виден рисунок игры. Все организованно, правильно.
Я уже не раз говорил, что наши тренеры не хуже, в последние годы наши тренеры выигрывают [в КХЛ]. Уже назвал фамилии, но боюсь кого-то упустить. Если бы наши ребята там работали, шороху бы навели.
— У вас лично нет желания поработать в НХЛ?
— Желание есть, возможности нет. Ни нас, ни европейцев туда не пустят. Мне-то до этого еще далеко, но уже назвал ребят, которые много чего навыигрывали. Даже шведов и финнов [не пустят].
Знаю много заслуженных тренеров, которые хотели там работать, — не наших, а европейцев. Я неслучайно сказал про шведов и финнов, но это очень консервативная лига, — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.