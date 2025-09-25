Ричмонд
Матч-центр
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Десятков про 6 поражений подряд: «В “Ладе” нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»

Тольяттинский клуб проиграл «Сочи» (4:5 Б) в домашнем матче. Это 6-е поражение «Лады» подряд.

Источник: Спортс"

— Честно скажу, сегодня мы играли хуже, чем играли с питерским СКА. И по движению, что бросилось в глаза. Немножко напрягает и даже пугает, что сегодня движение было похуже. Ну и по содержанию тоже было хуже. Плохое начало первого и второго периодов. Хотя наши легионеры забили сегодня голы, мы, тем не менее, ждем от них гораздо большего, чем они показывают сейчас.

— Почему сыграли хуже, чем в прошлом матче?

— Если говорить с педагогической точки зрения, тут больше вопрос к психологии, может быть. Мне сейчас сложно ответить на ваши вопросы, хотя я их понимаю и предвижу. Тут все переплетено: психология, физика, мастерство, психика и опыт. Тут на протяжении времени нужно анализировать.

Сегодня даже на раскатке выглядели неплохо вроде бы. Посмотрим, что будет завтра. Могу только так ответить, нужно разбираться в этом моменте. Тут другое хуже: когда движения нет, нужно правильно играть головой, а мы пытались играть ногами, хотя было видно, что не успеваем.

Нужно более разумно играть. Захлестывают эмоции. С одной стороны это хорошо, нет безразличия: команда недовольна своей игрой, своим местом и результатом, но у нас тут вторая лига мира, нужно показывать мастерство, опыт и приносить пользу. В целом нужно отметить характер.

Все не очень хорошо, но надо и положительные стороны видеть. Это отсутствие безразличия, живая скамейка, характер, ведь мы балл сегодня завоевали. Хотя бы от чего-то отталкиваться можно. Нужно, чтобы абсолютно все добавляли, в индивидуально-тактических действиях и всем остальном.

Очень много игроков у нас выпало сегодня. Полторы-две пятерки можно только отметить, это очень мало, чтобы играть весь матч. Поэтому приходилось кого-то серьезно перегружать. Нужно искать оптимизм, хочется его побольше.

Единственное, что я могу гарантировать — безразличных и равнодушных в команде не будет. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Команда будет биться со всеми. Гарантировать чего-то другого мы не можем, — сказал главный тренер «Лады».