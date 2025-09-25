Десятков про 6 поражений подряд: «В “Ладе” нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»

— Честно скажу, сегодня мы играли хуже, чем играли с питерским СКА. И по движению, что бросилось в глаза. Немножко напрягает и даже пугает, что сегодня движение было похуже. Ну и по содержанию тоже было хуже. Плохое начало первого и второго периодов. Хотя наши легионеры забили сегодня голы, мы, тем не менее, ждем от них гораздо большего, чем они показывают сейчас.