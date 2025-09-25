Ричмонд
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя"

Минское «Динамо» одержало победу в домашнем матче со счетом 3:2.

Источник: Спортс"

— Решили вопрос большинства-меньшинства. Забросили в большинстве. Хотя «5 на 3» не реализовали. Вытерпели. И в меньшинстве ребята здорово оборонялись. Соперник тогда здорово двигал шайбу. Было непросто. Меньшинство сработало тоже.

— Чего не хватило при игре «5 на 3»? Это волнует?

— У нас несколько раз не получается забрасывать в таких ситуациях. Надо брать ответственность на себя, решить вопрос. С убойных позиций иногда начинаем искать передачу.

Вратарь соперника здорово сыграл, дал подпитку своей команде. Особенно в начале матча, когда мы начали здорово. Кульбаков — молодец.

— На прошлой пресс-конференции досталось Пинчуку. Дополнительно с ним общались?

— Ничего такого про него не сказал тогда. Просто напомнил план его подготовки. Если имеешь уровень мастерства, рано или поздно [забросишь]. У них хорошая тройка, она здорово помогает, забрасывает львиную долю шайб. Надо подтягивать другие линии.

— Есть воздействие на второе-третье звенья? Пока они не забрасывают часто.

— Все играем в атаке. Пару других звеньев меньшинством тоже занимаются. Стась выполняет сложную работу, играет и в большинстве, и в меньшинстве. Согласен, может, надо поискать альтернативы. Но все равно там пахнет голом. Всё рядом. Нравятся вещи, которые они делают в большинстве. Бывает, она ушла, но гол придет с тележным скрипом.

— В заявке не было Лайла и Демченко. Почему?

— У Лайла все хорошо. Надеюсь, в следующей игре выйдет на лед. Васю поберегли — микротравма. К следующей игре будет готов. А выйдет первым номером или бэкапом — пока не знаю, — сказал главный тренер минского «Динамо».