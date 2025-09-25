Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя"

— Решили вопрос большинства-меньшинства. Забросили в большинстве. Хотя «5 на 3» не реализовали. Вытерпели. И в меньшинстве ребята здорово оборонялись. Соперник тогда здорово двигал шайбу. Было непросто. Меньшинство сработало тоже.
— Чего не хватило при игре «5 на 3»? Это волнует?
— У нас несколько раз не получается забрасывать в таких ситуациях. Надо брать ответственность на себя, решить вопрос. С убойных позиций иногда начинаем искать передачу.
Вратарь соперника здорово сыграл, дал подпитку своей команде. Особенно в начале матча, когда мы начали здорово. Кульбаков — молодец.
— На прошлой пресс-конференции досталось Пинчуку. Дополнительно с ним общались?
— Ничего такого про него не сказал тогда. Просто напомнил план его подготовки. Если имеешь уровень мастерства, рано или поздно [забросишь]. У них хорошая тройка, она здорово помогает, забрасывает львиную долю шайб. Надо подтягивать другие линии.
— Есть воздействие на второе-третье звенья? Пока они не забрасывают часто.
— Все играем в атаке. Пару других звеньев меньшинством тоже занимаются. Стась выполняет сложную работу, играет и в большинстве, и в меньшинстве. Согласен, может, надо поискать альтернативы. Но все равно там пахнет голом. Всё рядом. Нравятся вещи, которые они делают в большинстве. Бывает, она ушла, но гол придет с тележным скрипом.
— В заявке не было Лайла и Демченко. Почему?
— У Лайла все хорошо. Надеюсь, в следующей игре выйдет на лед. Васю поберегли — микротравма. К следующей игре будет готов. А выйдет первым номером или бэкапом — пока не знаю, — сказал главный тренер минского «Динамо».