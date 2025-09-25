Ричмонд
Матч-центр
Все
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Заварухин про 2:5 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» принимал глупые решения, проигрывал много стыков, борьбы. Травмированы основные защитники, даем играть молодым"

«Автомобилист» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— «Нефтехимик» — с победой. Мы с форы начали матч — такая невынужденная ошибка, сами себе привезли первый гол.

Что касается игры: проигрывали много стыков, много борьбы, соперник был быстрее и заслуженно победил.

— Действительно, счет 5:2. Отражает ли он ход событий?

— Счет на табло, наверное, по игре. Соперник выиграл борьбу — это основное. Мы принимали глупые решения. Главная причина — проигрыш борьбы под своими воротами и в стыках.

— В последних трех матчах команда пропустила 13 шайб. В чем видите причины?

— Вы знаете, что у нас есть кадровые проблемы.

Травмированы основные защитники, поэтому даем играть молодым — они набивают шишки. Надеюсь, им это пойдет на пользу, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.