Заварухин про 2:5 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» принимал глупые решения, проигрывал много стыков, борьбы. Травмированы основные защитники, даем играть молодым"

— «Нефтехимик» — с победой. Мы с форы начали матч — такая невынужденная ошибка, сами себе привезли первый гол.
Что касается игры: проигрывали много стыков, много борьбы, соперник был быстрее и заслуженно победил.
— Действительно, счет 5:2. Отражает ли он ход событий?
— Счет на табло, наверное, по игре. Соперник выиграл борьбу — это основное. Мы принимали глупые решения. Главная причина — проигрыш борьбы под своими воротами и в стыках.
— В последних трех матчах команда пропустила 13 шайб. В чем видите причины?
— Вы знаете, что у нас есть кадровые проблемы.
Травмированы основные защитники, поэтому даем играть молодым — они набивают шишки. Надеюсь, им это пойдет на пользу, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.