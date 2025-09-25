Ги Буше о критике Кожевникова: «Без разницы, что там кто-то говорит. Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри?»

— Мне без разницы, что кто-то там говорит. Я не читаю прессу.
Я взаимодействую с людьми здесь. Я знаю свои методы.
Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри? Я также ничего не читал и когда работал в Северной Америке.
Потом я три года не тренировал, работал в медиа — и вот там да, я сам создавал эту драму, высказывал все эти мнения. Так что я в курсе, как это работает.
— И тем не менее. Кожевников говорил, что иностранные тренеры приходят и оставляют после себя выжженную землю. Какое наследие хотите оставить вы, помимо выигранного Кубка Гагарина?
— Я не думаю о наследии. Я думаю о сегодняшнем дне. Вот что я хочу вам втолковать. Прямо сейчас я общаюсь с вами. Я выделил на это время.
До этого мы со штабом смотрели матч и делали обзор предстоящего соперника. Затем мы сделаем индивидуальные видеонарезки для игроков.
Я собираюсь оценить психологическое состояние некоторых игроков и поговорить с ними. Все — дальше я не заглядываю.
У меня нет плана на ближайшие две-три недели. Я так и живу. Мой девиз — «Выиграй сегодняшний день». Завтра будет завтра.
Честно говоря, я даже не думаю о чемпионстве. Это я стараюсь донести и до игроков. Не зацикливаться на эмоциях. Делать работу здесь и сейчас, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Кожевников о том, что Буше диктует условия в «Авангарде»: «Читайте Достоевского: “Русский либерал — лакей, только и смотрит, кому сапоги вычистить”. В Омске “чистят”, увы, не первый год».
Кожевников об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Кричу о беспределе североамериканских тренеров все последние годы. Они временщики, оставляющие после себя выжженную землю».