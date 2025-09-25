Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2

Ги Буше о критике Кожевникова: «Без разницы, что там кто-то говорит. Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри?»

— «Авангарду» регулярно достается от хоккейного эксперта двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. Слышали о нем?

Источник: Спортс"

— Мне без разницы, что кто-то там говорит. Я не читаю прессу.

Я взаимодействую с людьми здесь. Я знаю свои методы.

Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри? Я также ничего не читал и когда работал в Северной Америке.

Потом я три года не тренировал, работал в медиа — и вот там да, я сам создавал эту драму, высказывал все эти мнения. Так что я в курсе, как это работает.

— И тем не менее. Кожевников говорил, что иностранные тренеры приходят и оставляют после себя выжженную землю. Какое наследие хотите оставить вы, помимо выигранного Кубка Гагарина?

— Я не думаю о наследии. Я думаю о сегодняшнем дне. Вот что я хочу вам втолковать. Прямо сейчас я общаюсь с вами. Я выделил на это время.

До этого мы со штабом смотрели матч и делали обзор предстоящего соперника. Затем мы сделаем индивидуальные видеонарезки для игроков.

Я собираюсь оценить психологическое состояние некоторых игроков и поговорить с ними. Все — дальше я не заглядываю.

У меня нет плана на ближайшие две-три недели. Я так и живу. Мой девиз — «Выиграй сегодняшний день». Завтра будет завтра.

Честно говоря, я даже не думаю о чемпионстве. Это я стараюсь донести и до игроков. Не зацикливаться на эмоциях. Делать работу здесь и сейчас, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Кожевников о том, что Буше диктует условия в «Авангарде»: «Читайте Достоевского: “Русский либерал — лакей, только и смотрит, кому сапоги вычистить”. В Омске “чистят”, увы, не первый год».

Кожевников об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Кричу о беспределе североамериканских тренеров все последние годы. Они временщики, оставляющие после себя выжженную землю».