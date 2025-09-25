Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2

Равиль Якубов: «Салават» выставляет команду уровня ВХЛ после истории с Хмелевски — мне жаль Козлова. Он провел большую работу в прошлом сезоне, дал бронзовый результат"

Команда тренера Виктора Козлова уступила «Сибири» (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Что запомнилось в последних турах?

— Вчера внимательно посмотрел матч «Сибирь» — «Салават Юлаев».

Понятно, что еще только сентябрь, не все игроки и команды набрали оптимальную форму. Но этот матч показал, что с резервом у нашего хоккея не все в полном порядке.

Во всяком случае на фоне своих прошлогодних версий, в том числе на фоне яркой семиматчевой серии плей-офф, и «Сибирь», и «Салават» смотрелись не так уверенно.

— В чем?

— Знаете, мне просто жаль тренера «Салавата» Виктора Козлова, особенно после ухода Саши Хмелевски.

В прошлом сезоне он провел большую работу, сформировал из легионеров лидерскую тройку, подтянул среднее звено, дал бронзовый результат. Но сейчас от того «Салавата» практически ничего не осталось.

После истории с Хмелевски, который был последним из могикан той Уфы, «Салават», по сути, выставляет команду уровня ВХЛ.

В Новосибирске это бросилось в глаза в овертайме, когда в ситуации «четыре на три» Уфа ничего не создала, что в первую очередь говорить об индивидуальном мастерстве хоккеистов. То же самое — в серии буллитов, все без просвета, на ноль.

Знаете, стало немного обидно за «Салават», который в былые годы имел репутацию одной из самых мастеровитых команд КХЛ, — сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.