Равиль Якубов: «Салават» выставляет команду уровня ВХЛ после истории с Хмелевски — мне жаль Козлова. Он провел большую работу в прошлом сезоне, дал бронзовый результат"

В Новосибирске это бросилось в глаза в овертайме, когда в ситуации «четыре на три» Уфа ничего не создала, что в первую очередь говорить об индивидуальном мастерстве хоккеистов. То же самое — в серии буллитов, все без просвета, на ноль.