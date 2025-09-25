Ричмонд
ХК «Лада» проиграл «Сочи»

В Тольятти «Лада» на своем льду уступила гостям из Сочи.

Гости открыли счет на первой же минуте после броска Ноэля Хефенмайера. Тольяттинцы отыгрались на 12-й минуте: Джошуа Лоуренс подхватил шайбу в чужой зоне и отправил ее под перекладину. На 24-й минуте Артур Тянулин реализовал выход один на один с Александром Трушковым, и гости вновь вышли вперед. Вскоре Марк Верба третьим своиб броском добил шайбу в ворота волжан. Тольяттинцы ответили шайбой Райли Савчука на 36-й минуте, который убежал к воротам гостей и точно бросил в угол.

В середине третьего периода Жан-Кристоф Боден увеличил преимущество южан. Но, в концовке основного времени волжане проявили характер и смогли перевести игру в овертайм. Сначала Савчук оформил дубль — после его броска шайба попала в лицевой борт, затем в щиток голкипера и оказалась в воротах. За минуту до окончания третьего периода Иван Романов с пятака добил шайбу, сравняв счет.

В серии бросков точнее оказались гости, у которых решающий бросок нанес экс-ладовец Трой Джозефс. 4:5, победа ХК «Сочи».