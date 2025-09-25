ХК «Лада» проиграл «Сочи»

Гости открыли счет на первой же минуте после броска Ноэля Хефенмайера. Тольяттинцы отыгрались на 12-й минуте: Джошуа Лоуренс подхватил шайбу в чужой зоне и отправил ее под перекладину. На 24-й минуте Артур Тянулин реализовал выход один на один с Александром Трушковым, и гости вновь вышли вперед. Вскоре Марк Верба третьим своиб броском добил шайбу в ворота волжан. Тольяттинцы ответили шайбой Райли Савчука на 36-й минуте, который убежал к воротам гостей и точно бросил в угол.