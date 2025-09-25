Сапего о СКА: «Хотим занять первое место в регулярке. У команды большое будущее, есть за что цепляться, есть потенциал для роста»

— Как оцените первый месяц СКА в КХЛ при Игоре Ларионове?
— Я считаю, все здорово. У нашей команды большое будущее.
Есть за что цепляться и видно то, что у нас есть потенциал для роста. Уверен, дальше будет только лучше. Это 100 процентов.
— Есть ли у СКА цель в регулярном чемпионате занять максимально высокое место? Опыт прошлого сезона показал, что с седьмого места трудно начинать плей-офф.
— Мне кажется, для любой команды важно в регулярке занять высокую позицию, и мы не исключение.
Хотим занять первое место и от этого уже двигаться в плей-офф, — сказал защитник СКА Сергей Сапего.