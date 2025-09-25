Ричмонд
1-й период
Трактор
1
:
Авангард
0
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.30
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.46
X
4.53
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

Силаев об Овечкине: «Был моим кумиром всегда. Часто смотрю его видео, нарезки игр. Он может 1,5 часа давать интервью, говорит правильные слова»

— Если вспомнить первый сезон, что было самым сложным?

Источник: Спортс"

— Наверное, внимание к себе. Постоянные звонки, интервью, статьи. Я пытался абстрагироваться, но это было тяжело. Со временем, смотря на других хоккеистов, на их интервью, я понял: они не реагируют так остро. Постепенно и я стал относиться спокойнее. Это приходит только с опытом. Хороший пример: Овечкин. Он может полтора часа давать интервью, говорит правильные слова, и все.

— Для вас Овечкин — ориентир?

— Да, он всегда был моим кумиром. Хотя он нападающий, а я защитник, но в детстве он был моим кумиром. Я часто смотрю его интервью, нарезки его игр. В нем есть желание играть, желание обострять, забивать, он капитан команды. Это хорошие качества, которые нужны и мне, как защитнику.

— Овечкин уже больше двадцати лет в НХЛ и всегда был супермедийным, открытым, и это никогда не мешало ему на льду. Это ведь тоже искусство — совмещать.

— Я думаю, что это все с опытом приходит. Уверен, что когда он только приехал в НХЛ, он тоже через это проходил. Со временем понимаешь, что нужно делать, и как с этим работать, — сказал 19-летний защитник «Торпедо».