Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
26.09
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
26.09
Локомотив
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.70
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
26.09
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям

Экс-защитник выступал за «Брюинс» с 2006 по 2020 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011 году.

Источник: Спортс"

Отмечается, что в своей новой роли Хара будет тесно сотрудничать как с игроками, так и с персоналом, консультируя организацию по ключевым вопросам.

Его основные обязанности будут включать в себя выстраивание отношений и укрепление коммуникации между игроками и тренерами, посещение тренировок и домашних игр, а также оказание поддержки защитникам в развитии вне льда.

«Организация “Брюинс” рада и горда снова приветствовать Здено. В качестве советника и наставника Здено поделится с нашими игроками и тренерами своим опытом самоотверженного спортсмена, уважаемого лидера и одного из величайших игроков НХЛ всех времен», — сказал генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини.