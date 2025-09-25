Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям

Отмечается, что в своей новой роли Хара будет тесно сотрудничать как с игроками, так и с персоналом, консультируя организацию по ключевым вопросам.
Его основные обязанности будут включать в себя выстраивание отношений и укрепление коммуникации между игроками и тренерами, посещение тренировок и домашних игр, а также оказание поддержки защитникам в развитии вне льда.
«Организация “Брюинс” рада и горда снова приветствовать Здено. В качестве советника и наставника Здено поделится с нашими игроками и тренерами своим опытом самоотверженного спортсмена, уважаемого лидера и одного из величайших игроков НХЛ всех времен», — сказал генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини.