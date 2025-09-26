Рашевский об 1:5 от «Трактора»: «Мы полностью отдали 1-й период, проиграли всю борьбу. Во 2-м наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3»

"Мы полностью отдали первый период, проиграли всю борьбу. Во втором наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3. Все уперлось в единоборства, а когда поправили это, было поздно.
Второй и третий период — в копилку, но это ничего не меняет, нам надо исправляться в следующем матче и начинать с совсем другим настроем.
Мы прервали свою победную серию, но непобедимых не бывает. Рано или поздно это произошло бы. Только обидно, что проиграли с таким счетом.
Мы думали, что забивать голы — это просто, но матч с «Трактором» показал, что это не так«, — сказал нападающий “Авангарда” Дмитрий Рашевский.
Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.