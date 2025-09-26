Ричмонд
Вратарь «Трактора» Мыльников: «Всегда чувствую в себе силы. Считаю, что я даже лучший в КХЛ. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?»

В межсезонье в клуб перешел голкипер Крис Дриджер.

В игре с «Авангардом» (5:1) Мыльников отразил 30 бросков из 31.

— Для вас матч против «Авангарда» был особенно важен в плане конкуренции за место в воротах «Трактора»?

— На самом деле важен каждый матч. Команда провела девять матчей, а я сыграл всего три игры. Конечно, хочется больше играть и хочется выигрывать эту конкуренцию с Крисом.

— Какие у вас отношения с Дриджером?

— Отношения хорошие. У нас рабочая конкуренция, и мы друг друга поддерживаем. Нет такого, чтобы кто-то радовался из-за пропущенных голов. Только поддержка, мы в одной команде и нам важно побеждать.

— Действительно Бенуа Гру говорил вам, что пришло время доказывать, что вы имеете право быть первым номером?

— Да, так и было. Мы разговаривали об этом летом. В прошлом сезоне я должен был делать шаг вперед, и в этом я его сделал.

— Чувствуете в себе силы, чтобы стать первым номером команды?

— Конечно, я всегда в себе чувствую силы. Я считаю, что я даже лучший в лиге. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так? — сказал вратарь «Трактора» Сергей Мыльников.